VIDEO: बीमा किस्त की रसीद मांगने पर महिला से अभद्रता, प्राथमिकी

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आगरा के शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने एलआईसी एजेंट के पति और बेटे पर घर में घुसकर अभद्र व्यवहार करने और बीमा किस्तों के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर थाना शमसाबाद में एलआईसी एजेंट उसके पति और बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 9 सितंबर 2026 को वह अपने घर में खाना बना रही थीं। आरोप है कि एलआईसी एजेंट रीना के पति सतीश और बेटा प्रांशु बीमा की किस्त मांगने आए। किस्त की रसीद मांगने पर पिता-पुत्र ने उनके साथ अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकाया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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