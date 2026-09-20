यूपी: गश्त पर निकले चीता मोबाइल को वाहन ने मारी टक्कर, सिपाही की मौत; साथी गंभीर घायल

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खंदौली थाने में तैनात सिपाही हर्ष तोमर और हरीश शर्मा की शनिवार शाम चीता मोबाइल पर ड्यूटी लगी थी। दोनों सिपाही रात में यूजीसी के नए कानून का विरोध कर रहे लोगों को नोटिस तामील कराने का काम मिला था। शनिवार देर रात करीब तीन बजे जब दोनों उजरई की तरफ से गश्त करते हुए लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे वाहन ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी।मृतक सिपाही हर्ष तोमर मूल रूप से मेरठ शहर के थाना पल्लवपुरम निवासी कुलदीप तोमर के बेटे थे। वर्ष 2021 में पुलिस सेवा में भर्ती हुए और पिछले दो वर्षों से खंदौली थाने में तैनात थे। वह थाना एत्माद्दौला की फाउंड्री नगर चौकी में भी सेवाएं दे चुके थे। घायल सिपाही हरीश शर्मा ढाई साल से खंदौली थाने में तैनात हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर मृतक सिपाही के परिजन आ गए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में सिपाही के पार्थिव शरीर को लाया गया। पुलिस अधिकारियों के साथ कर्मचारियों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी।सिपाही गश्त कर रहे थे, तभी किसी वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन और चालक की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।