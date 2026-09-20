यूपी: आगरा में मेट्रो के निर्माणाधीन पुल से गिरा मलबा, सड़क पर फिसल गया स्कूटी सवार परिवार; सभी घायल

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मधुनगर के कमल विहार कॉलोनी में रहने वाली सीमा ने बताया कि वह राज्यकर्मी हैं। 18 सितंबर की शाम 7 बजे बेटे, बेटी और पोते उन्हें लेने आए। उनके साथ अपनी ड्यूटी से घर लौटते समय करीब आठ बजे अल्लाह बख्श चौराहे के पास मेट्रो के निर्माणाधीन पुल से मलबा उनकी स्कूटी पर गिरा।बेटा स्कूटी का संतुलन नहीं संभाल पाया और सभी फिसल कर गिर गए। चोट लगने से पौत्र डर गया और रोने लगा। मौके पर लोगों भीड़ एकत्रित हो गई और सड़क पर जाम लग गया। लोगाें ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर दी।सीमा का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। आसपास कोई कर्मचारी भी नहीं लगाया गया था। हादसे में पूरा परिवार चोटिल हुआ। मलबे में कोई भारी वस्तु जैसे ईंट, सरिया या लोहे का सामान होता तो किसी की जान भी जा सकती थी।महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। - अमीषा सिंह, एसीपी सदर