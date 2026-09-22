VIDEO: तारा एन्क्लेव गेट के पास मिला युवक का शव

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आगरा। न्यू आगरा क्षेत्र में शुक्रवार को खासपुर चौराहे के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे निगरानी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके जरिये मृतक के वहां पहुंचने का समय और तरीका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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