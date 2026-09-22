ज्योतिषाचार्य ज्योति ब्रजवासी ने बताया कि एकादशी तिथि की शुरुआत सोमवार रात 8:00 बजे से मंगलवार रात 9:43 बजे तक रहेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त मंगलवार सुबह 10:15 बजे से दोपहर 2:33 बजे तक रहेगा। इस अवधि में विष्णु सहस्रनाम का पाठ और धूप-दीप से आरती करना अत्यंत फलदायी होगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस दिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन रूप का ध्यान करना चाहिए। मधुनगर निवासी ईशा राठौर ने बताया कि हम हर साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। बोदला निवासी अनीता का कहना है कि शास्त्रों में इस दिन का बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। इस बार शुभ मुहूर्त में परिवार के साथ कथा सुनकर और जरूरतमंदों की मदद करेंगे।
परिवर्तिनी एकादशी आज: भूलकर भी न करें ये 5 काम, वरना नाराज हो जाएंगे भगवान विष्णु; जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 09:32 AM IST
सार
परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल, मांस-मदिरा और क्रोध से बचना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन और सत्य आचरण करना चाहिए।
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