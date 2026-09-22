यूपी: फिरोजाबाद से लापता दो मासूम, ट्रेन में बैठकर पहुंच गए इटावा; पुलिस ने दोनों को ऐसे खोज निकाला

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मोहल्ला जोशियान निवासी परवीन पत्नी शानू ने सोमवार को थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। पीड़ित महिला ने बताया था कि उनके दो बच्चे तमन्ना (10) और अल्ताफ (5 ) रविवार की शाम करीब 6 बजे घर के बाहर खेलते समय अचानक कहीं चले गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्चों की खोजबीन शुरू की। एसएसपी ने चार टीमों का गठन किया था।सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि टीमों ने लगभग 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिनमें बच्चे रेलवे स्टेशन फिरोजाबाद की तरफ जाते दिखाई दिए। इसके बाद आरपीएफ कंट्रोल रूम की फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि बच्चे ट्रेन में सवार होकर इटावा की तरफ निकल गए हैं। रेलवे स्टेशन इटावा पहुंचकर दोनों मासूमों को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्चों को उनके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया है।