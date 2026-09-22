फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Roadways Bus Collides With Pickup Near Petrol Pump in Aliganj Driver Killed Two Injured

एटा में दर्दनाक सड़क हादसा: रोडेवज और बस की आमने सामने से टक्कर, चालक की मौत; दो लोग घायल

Tue, 22 Sep 2026 02:05 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 02:05 PM IST
सार

अलीगंज-कायमगंज मार्ग पर बांके बिहारी पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस और बेकरी सामान से लदी पिकअप की भीषण भिड़ंत में चालक की मौत हो गई। हादसे में पिकअप सवार युवक और रोडवेज बस का परिचालक घायल हुए, दोनों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया।
 

विज्ञापन
Roadways Bus Collides With Pickup Near Petrol Pump in Aliganj Driver Killed Two Injured
सड़क हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एटा में अलीगंज-कायमगंज मार्ग पर बांके बिहारी पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को तेज रफ्तार रोडवेज बस और बेकरी के सामान से भरी पिकअप की जोरदार भिड़ंत ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि पिकअप सवार युवक और रोडवेज बस का परिचालक घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।
विज्ञापन




बताया गया कि आगरा फोर्ट की रोडवेज बस मंगलवार को कायमगंज की ओर जा रही थी। इसी दौरान बांके बिहारी पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही पिकअप से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। पिकअप में बेकरी का सामान लदा हुआ था। दोनों वाहनों की टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और राहत-बचाव में जुट गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। चालक विपिन यादव पुत्र अर्जुन सिंह यादव निवासी मिथेना, पोस्ट मिघौली, छिबरामऊ, जनपद कन्नौज वाहन में ही फंस गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन


हादसे में पिकअप में सवार रेहान पुत्र इरशाद खान, उम्र करीब 38 वर्ष, गंभीर रूप से घायल हो गए। रोडवेज बस का परिचालक कन्हैया भी हादसे में घायल हुआ है। हादसे की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत-बचाव कार्य की जानकारी ली।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की मौजूदगी में दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज भेजा गया। हादसे के कारण मार्ग पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। 108 एंबुलेंस के ईएमटी विमल कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से हादसे की सूचना मिलते ही वह तत्काल मौके पर पहुंचे। दो घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी अलीगंज पहुंचाया गया, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।


क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि बांके बिहारी पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस और पिकअप की भिड़ंत की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। हादसे में पिकअप चालक की मौत हुई है और दो लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया है। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed