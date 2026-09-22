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आगरा के थाना कागारौल के गांव नगला परिमाल के दो घरों को चोरों ने निशाना बनाया। चोर दोनों घरों से लगभग एक करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नगदी ले उड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों ही वारदातों में जांच शुरू कर दी है।

ग्राम पंचायत अकोला के मजरा नगला परिमाल निवासी मुकेश कुमार पुत्र अर्जुन सिंह रोडवेज में बाबू के पद पर कार्यरत हैं। वे शाम को ड्यूटी पर चले गए थे। मुकेश की पत्नी पूनम, बेटी अर्पिता, बेटा आकाश और बंटी ऊपर की मंजिल में एक कमरे में सो रहे थे। रात को उनकी पत्नी लगभग 1:30 बजे लघुशंका उठीं तो दरवाजों के ताले टूटे और खुले हुए मिले तो देखकर दंग रह गईं। उन्होंने घर में देखा सभी ताले और दरवाजे खुले हुए हैं। घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा देखकर पता लगा घर में चोरी हो गई है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई।





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