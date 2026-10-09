VIDEO: सांसदों के साथ रेलवे आज ताज होटल में करेगा मंथन, नई ट्रेनें और ठहराव पर होगी चर्चा

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आगरा। आगरा मंडल में नई ट्रेनों के संचालन, प्रमुख ट्रेनों के ठहराव और स्टेशनों के विकास समेत यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर रेलवे शुक्रवार को सांसदों के साथ मंथन करेगा। बैठक में टूंडला जंक्शन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव और आगरा क्षेत्र की रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। तीन साल बाद होने वाली इस बैठक में नौ लोकसभा और चार राज्यसभा सांसदों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में आगरा, मथुरा, धौलपुर, फतेहपुर सीकरी, भरतपुर, दौसा, अलवर, फरीदाबाद और इटावा के सांसदों को आमंत्रित किया गया है। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर के अलावा नवीन जैन, रामजीलाल सुमन और तेजवीर सिंह भी आमंत्रित हैं। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसमें उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह और डीआरएम गगन गोयल समेत प्रयागराज मुख्यालय तथा आगरा मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी सांसद अपने क्षेत्रों की मांगें पहले ही भेज चुके हैं। रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार, ऐसी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित होनी चाहिए। आगरा मंडल की पिछली बैठक वर्ष 2023 में हुई थी।

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