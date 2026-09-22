VIDEO: एक सप्ताह बाद भी गोपऊ चोरी का सुराग नहीं

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किरावली। थाना क्षेत्र के गांव गोपऊ में किसान के घर हुई लाखों रुपये की चोरी का एक सप्ताह बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। इससे ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है।

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