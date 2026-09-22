VIDEO: बिजली चोरी में चार पकड़े, प्राथमिकी दर्ज

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कागारौल। विद्युत उपकेंद्र कागारौल के अयेला फीडर के गांव विश्रामपुर में विद्युत विभाग की टीम ने सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें चार लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। एसडीओ हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लीलाधर, राजश्री, पुष्पेंद्र और वीरेंद्र के खिलाफ विद्युत चोरी अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ सुबह-शाम अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान में एसडीओ हिमांशु गुप्ता, जेई संगम चौरसिया, दिनेश, कोकेंद्र और धर्मवीर सहित अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

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