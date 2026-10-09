VIDEO: फोन कॉल काटी, बैंक जाकर एफडी कराई, फिर भी उड़ा लिए 22 लाख

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आगरा। साइबर ठगों के शातिर जाल ने सतर्कता को भी मात देना शुरू कर दिया है। शहर में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला साइबर पुलिस के पास पहुंचा। 80 साल के एक बुजुर्ग अधिवक्ता ने पूरी सूझबूझ दिखाते हुए ठगों की फोन कॉल काट दी। अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए खुद बैंक जाकर उसकी फिक्स डिपॉजिट (एफडी) करा दी। इसके बावजूद अपराधियों ने उनके खाते से 22.88 लाख रुपये उड़ा लिए।

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