VIDEO: 10 रुपये ट्रांसफर कराकर खाते से निकाले 5.96 लाख

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कमला नगर निवासी मुकेश कुमार वर्मा का खाता इंडियन बैंक हाथरस की शाखा में है। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर की शाम को उनके मोबाइल पर ग्रीन गैस कंपनी का मीटर अपडेट करने का मैसेज आया। इसमें एक मोबाइल नंबर के साथ नाम भी लिखा हुआ था। 2 घंटे बाद उसी व्यक्ति का कॉल आया। उसने खुद को ग्रीन गैस कंपनी का ऑफिसर विनय शर्मा बताया। उसने व्हाट्स ऐप से अपडेट की प्रक्रिया कराई। बाद में एपीके फाइल डाउनलोड करा दी। बाद में 10 रुपये ऑनलाइन जमा कराए। कुछ देर बाद मोबाइल हैक हो गया। उस पर ओटीपी आने लगे। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 4 सितम्बर को खाते से 596900 रुपये तीन बार में निकल गए। पीड़ित साइबर क्राइम हेल्प लाइन पर शिकायत की। मगर रकम वापस नहीं हो सकी।

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