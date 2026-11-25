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घटना बुधवार दोपहर की है। गांव दनकसा निवासी राहुल की पत्नी प्रियंका (26 वर्ष) को दूसरे प्रसव के लिए पायलट हरिओम द्वारा संचालित 102 एम्बुलेंस से सीएचसी सैंया ले जाया जा रहा था। गांव से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर प्रसूता को प्रसव पीड़ा बढ़ गई।इस स्थिति में, ईएमटी संजीव कुमार ने आशा सरिता के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर ही सुरक्षित प्रसव संपन्न कराया। इस दौरान एक नन्ही बच्ची की किलकारी एम्बुलेंस में गूंज उठी, जिसने सभी को खुशी से भर दिया।