आगरा: रास्ते में बढ़ी प्रसव पीड़ा, एंबुलेंस बनी डिलीवरी रूम; ईएमटी ने कराया सुरक्षित प्रसव
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 25 Nov 2026 04:08 PM IST
सार
आगरा के सैंया में अस्पताल ले जाते समय प्रसूता को रास्ते में तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ईएमटी संजीव कुमार और आशा सरिता की सूझबूझ से एंबुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया और बच्ची का जन्म हुआ।
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विस्तार
आगरा के सैंया में प्रसूता को अस्पताल ले जाते समय प्रसव पीड़ा बढ़ने पर एम्बुलेंस में मौजूद ईएमटी ने सूझबूझ और आशा के सहयोग से सुरक्षित प्रसव कराया, जिससे एक नन्ही कन्या ने जन्म लिया।
घटना बुधवार दोपहर की है। गांव दनकसा निवासी राहुल की पत्नी प्रियंका (26 वर्ष) को दूसरे प्रसव के लिए पायलट हरिओम द्वारा संचालित 102 एम्बुलेंस से सीएचसी सैंया ले जाया जा रहा था। गांव से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर प्रसूता को प्रसव पीड़ा बढ़ गई।
इस स्थिति में, ईएमटी संजीव कुमार ने आशा सरिता के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर ही सुरक्षित प्रसव संपन्न कराया। इस दौरान एक नन्ही बच्ची की किलकारी एम्बुलेंस में गूंज उठी, जिसने सभी को खुशी से भर दिया।
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घटना बुधवार दोपहर की है। गांव दनकसा निवासी राहुल की पत्नी प्रियंका (26 वर्ष) को दूसरे प्रसव के लिए पायलट हरिओम द्वारा संचालित 102 एम्बुलेंस से सीएचसी सैंया ले जाया जा रहा था। गांव से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर प्रसूता को प्रसव पीड़ा बढ़ गई।
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इस स्थिति में, ईएमटी संजीव कुमार ने आशा सरिता के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर ही सुरक्षित प्रसव संपन्न कराया। इस दौरान एक नन्ही बच्ची की किलकारी एम्बुलेंस में गूंज उठी, जिसने सभी को खुशी से भर दिया।
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