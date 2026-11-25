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माही एक निजी स्कूल से 9वीं की पढ़ाई कर रही है जबकि उसका भाई आरव कक्षा सात का छात्र है। माता-पिता की मौत से माही रोए जा रही थी। उसने बताया कि 11:30 बजे घर पर पुलिस वाले आए थे। तब उन्हें मम्मी-पापा के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला। कहा कि किसी बड़े को बुला दो। बाद में ताऊ पुष्पेंद्र को फोन करके बुला लिया। वह घटनास्थल के लिए चले गए। बाद में पता चला कि टैंकर की वजह से उनकी जान चली गई। यह सुनकर उसकी चीख निकल गई। परिवार की महिलाएं पहले ही घर आ गई थीं। उन्होंने किसी तरह उसे संभाला। उसे रोता देखकर आरव भी रोने लगा। दोनों मम्मी-पापा का शोर मचाने लगे। विज्ञापन







माही एक निजी स्कूल से 9वीं की पढ़ाई कर रही है जबकि उसका भाई आरव कक्षा सात का छात्र है। माता-पिता की मौत से माही रोए जा रही थी। उसने बताया कि 11:30 बजे घर पर पुलिस वाले आए थे। तब उन्हें मम्मी-पापा के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला। कहा कि किसी बड़े को बुला दो। बाद में ताऊ पुष्पेंद्र को फोन करके बुला लिया। वह घटनास्थल के लिए चले गए। बाद में पता चला कि टैंकर की वजह से उनकी जान चली गई। यह सुनकर उसकी चीख निकल गई। परिवार की महिलाएं पहले ही घर आ गई थीं। उन्होंने किसी तरह उसे संभाला। उसे रोता देखकर आरव भी रोने लगा। दोनों मम्मी-पापा का शोर मचाने लगे। मम्मी के सिर में दर्द रहता था। दवा से ठीक हो जाता था। पापा अक्सर उन्हें अस्पताल लेकर जाते थे। प्रकाश पर्व पर छुट्टी के कारण स्कूल नहीं गए थे। पापा बोले, मम्मी को डॉक्टर को दिखाना है। एक घंटे में वापस आ जाएंगे। भाई का ख्याल रखना। वो कहीं इधर-उधर नहीं जाए, फिर मौत की खबर आई....। यह कहते हुए 13 साल की माही उर्फ सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कभी खुद रोने लगती तो कभी आंसू बहा रहे भाई को संभालने लगती। घर आए रिश्तेदार दोनों भाई-बहन का दर्द देखकर खुद ही रोने लगते हैं।

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सेना के जांबाज सिपाही थे सुखविंदर

मूलरूप से भरतपुर (राजस्थान) निवासी मृतक सुखविंदर सिंह वर्ष 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। वह तीन भाइयों में मझले थे। बड़े भाई पुष्पेंद्र ठेकेदारी करते हैं जबकि तीसरे नंबर के भाई गांव में ही रहते हैं। सुखविंदर भारतीय सेना की आर्मर्ड कोर में तैनात थे। यह कोर प्रमुख लड़ाकू इकाई है। इसमें मुख्य रूप से टैंक होते हैं। सुखविंदर जांबाज सिपाही थे। यही वजह थी कि उन्हें पूर्वोत्तर के राज्यों में तैनाती मिली। 7 साल पहले मेरठ से सेवानिवृत्त हुए थे। इस पर धनाैली में अपना मकान बनवा लिया। 200 मीटर की दूरी पर ही पुष्पेंद्र भी रहते हैं। उनकी शादी मध्य प्रदेश की रेखा से 15 साल पहले हुई थी। वह बीमार रहती थीं। इस कारण ही वो उनका इलाज करा रहे थे। मिलिट्री अस्पताल सहित निजी चिकित्सकों के पास भी गए थे। वह बेटे को सेना तो बेटी को भी सरकारी नौकरी में भर्ती कराना चाहते थे। इसके लिए निजी स्कूल में पढ़ा रहे थे।





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पूर्व सैनिक और पत्नी की मौत से कॉलोनी में पसरा मातम

आगरा। मयूर विहार कॉलोनी के रहने वाले पूर्व सैनिक सुखविंदर सिंह और उनकी पत्नी रेखा सिंह की मौत से कॉलोनी में मातम पसर गया। हर कोई इस घटना को लेकर हैरान और परेशान है, बच्चों के सिर से पिता और मां का साया उठने से कॉलोनी के लोग भी परेशान हो गए। स्थानीय निवासी पार्थ सिंह और प्रीतम सिंह ने बताया कि पूर्व सैनिक सुखविंदर सिंह का परिवार काफी अच्छा था। वो सभी के साथ अच्छे संबंध रखते थे लेकिन यह खबर सुनने के बाद हर कोई परेशान है। बच्चों पर बड़ा संकट आ गया है। दोनों बच्चे अनाथ हो गए।





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रिश्तेदारों ने पोस्टमार्टम हाउस पर देखे टूटे हेलमेट

टैंकर के पहिये निकलने की वजह से सुखविंदर और रेखा के हेलमेट भी टूट गए थे। शवों को जब पुलिस पोस्टमार्टम हाउस लेकर गई तो उनके साथ हेलमेट भी थे। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने पर दोनों के हेलमेट का उतारा गया। एक हेलमेट पूरी तरह से पिचक गया था जबकि दूसरा भी क्षतिग्रस्त था। रिश्तेदार सुमन हादसे की जानकारी पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई थीं। टूटे हेलमेट देखकर उन्होंने हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा लिया था।



