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टेढ़ी बगिया के नगला किशनलाल निवासी भरत शर्मा प्रॉपर्टी डीलर हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे वह अपने दोस्त देवेंद्र को कपड़े दिलाने के लिए कमला नगर गए थे। रात करीब नौ बजे दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे। हाथरस मार्ग पर मछली पुलिया के पास उनके घर से फोन आया। वह सड़क पर बाइक रोककर मोबाइल पर बात कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से स्पोर्ट्स बाइक पर आए शातिर लुटेरे ने झपट्टा मारकर उनका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। मोबाइल की कीमत करीब 1.80 लाख रुपये बताई गई है।पीड़ित ने लुटेरे का पीछा सैय्यद तक किया ,लेकिन तेज रफ्तार के चलते वह पकड़ में नहीं आया। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर लुटेरे की पहचान करने में जुटी है।