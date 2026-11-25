आगरा: राजा मंडी बाजार में हंगामा, बुलडोजर के सामने लेट गए दुकानदार; अतिक्रमण हटाने पर हुआ बवाल
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 25 Nov 2026 04:24 PM IST
सार
आगरा के राजा मंडी बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने बुलडोजर के सामने लेटने की कोशिश की और आरोप लगाया कि उनकी दुकानों की लाइटें तोड़ी गईं और बोर्ड उखाड़े गए।
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विस्तार
आगरा के राजा मंडी बाजार में उस समय हंगामा मच गया जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए बुलडोजर के सामने लेटने की कोशिश की। व्यापारियों ने नगर निगम के अधिकारियों पर दुकानों की लाइटें तोड़ने और बोर्ड उखाड़ने का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार, नगर निगम की टीम राजा मंडी बाजार में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और टीम के साथ उनकी झड़प भी हुई। व्यापारियों का आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी दुकानों की लाइटें तोड़ दीं और बोर्ड भी उखाड़ दिए।
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जानकारी के अनुसार, नगर निगम की टीम राजा मंडी बाजार में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और टीम के साथ उनकी झड़प भी हुई। व्यापारियों का आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी दुकानों की लाइटें तोड़ दीं और बोर्ड भी उखाड़ दिए।
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