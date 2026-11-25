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जानकारी के अनुसार, नगर निगम की टीम राजा मंडी बाजार में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और टीम के साथ उनकी झड़प भी हुई। व्यापारियों का आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी दुकानों की लाइटें तोड़ दीं और बोर्ड भी उखाड़ दिए।

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आगरा के राजा मंडी बाजार में उस समय हंगामा मच गया जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए बुलडोजर के सामने लेटने की कोशिश की। व्यापारियों ने नगर निगम के अधिकारियों पर दुकानों की लाइटें तोड़ने और बोर्ड उखाड़ने का आरोप लगाया है।