VIDEO: सेंट जॉन्स कॉलेज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में वैभव और मंजेश चमके

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आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज की दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। 100 और 200 मीटर दौड़ में वैभव यादव ने पुरुष वर्ग तथा मंजेश ने महिला वर्ग में बाजी मारी। ऊंची कूद, लंबी कूद, बाधा दौड़ और भाला फेंक सहित विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। विजेताओं को सम्मानित किया गया।

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