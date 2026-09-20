{"_id":"6aafc435832e9cf979066308","slug":"video-uproar-over-youth-death-at-hospital-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अस्पताल में हंगामा, माैत के बाद युवक का शव वेंटिलेटर पर रखने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना स्थित गोयल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत छिपाकर कई दिन तक वेंटिलेटर पर रखने, इलाज के नाम पर करीब पांच लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को मृतक शैलेश के पैर का ऑपरेशन करने के नाम पर उसका पैर काट दिया गया और वेंटिलेटर पर ही ऑपरेशन किया गया। शनिवार को जानकारी पर परिजन ने करीब दो घंटे तक हंगामा किया। कोटकी निवासी शैलेश 12 सितंबर की रात करीब आठ बजे मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहा था। कोटकी क्षेत्र में एटा रोड पर पीछे से आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शैलेश को 11 बजे करीब उपचार के लिए ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज-2 स्थित गोयल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजन का आरोप है कि 13 सितंबर को ही शैलेश की मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों ने इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी। परिवार को मरीज से मिलने भी नहीं दिया गया और लगातार उसका उपचार होने की जानकारी दी जाती रही। इस दौरान करीब पांच लाख रुपये इलाज के नाम पर लिए जाने का आरोप है। शनिवार को गांव के कई लोग शैलेश को देखने अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि स्टाफ और डॉक्टरों ने उनके साथ अभद्रता की और मरीज से मिलने नहीं दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने जबरन अंदर जाकर देखा तो शैलेश मृत मिला। उन्हें पहले से ही उसकी मौत का शक था। शनिवार को मौत की जानकारी मिलने पर 85 हजार का बिल थमा दिया। मामले की जानकारी मिलने पर गरीब सेना के अध्यक्ष बाल योगी मौके पर पहुंचे। तो परिजन हंगामा कर दिया। इस बीच सड़क भी जाम हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस समझा-बुझाकर शांत कराया। गोयल हॉस्पिटल संचालक डॉ. मुकेश गोयल का कहना है कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर 6 दिन पहले परिजन ने मरीज भर्ती किए थे। रोजाना परिजन को उनकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा था, मरीज से मिल रहे थे। इलाज के बावजूद मरीज की मौत होने के बाद बाल योगी आए और तीमारदारों के साथ हंगामा किया। रुपये देने का दबाव बनाया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने ले गई है। वहीं. प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत का कहना है कि अभी मामले की शिकायत नहीं मिली है। तीमारदारों के आरोपों की जांच कराई जाएगी।

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