VIDEO: आगरा कैंट की दो जोड़ी ट्रेनें रहेंगी निरस्त, यात्रियों को हो सकती है परेशानी

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आगरा कैंट से पलवल और रुंधी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का संचालन मंगलवार को नहीं होगा। इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि परिचालन संबंधी कारणों से रेलवे ने गाड़ी संख्या 01941-01942 आगरा कैंट-पलवल-आगरा कैंट और 01943-01944 आगरा कैंट-रुंधी-आगरा कैंट को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

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