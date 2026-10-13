बड़ी खबरें: आलू-चावल खाने से मासूम की मौत, पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, एक दिन की बीएसए बनीं 8वीं की छात्रा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 03:41 PM IST
सार
कासगंज के पटियाली में 22 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जबकि आगरा के किरावली में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। शाहदरा कट पर अज्ञात युवक का शव मिला और फतेहपुर सीकरी में फ्रांसीसी महिला पर्यटक की तबीयत बिगड़ गई।
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विस्तार
ब्रज क्षेत्र में मंगलवार को ई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें दुखद दुर्घटनाएं, अपराध और प्रेरणादायक पहलें शामिल हैं। कासगंज में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जबकि आगरा के किरावली में फूड पॉइजनिंग से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं, फतेहपुर सीकरी में एक फ्रांसीसी पर्यटक की तबीयत बिगड़ने की घटना भी सामने आई। दूसरी ओर, मथुरा में एक छात्रा का एक दिन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना बालिका सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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1- कासगंज: पेड़ पर लटका मिला 22 वर्षीय युवक का शव, सुबह दिल्ली से लौटा था अरबाज; परिवार में कोहराम
कासगंज के पटियाली कस्बे में एक 22 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, मोहल्ला किला खाई निवासी अरबाज मंसूरी (22) पुत्र नवी शेर मंसूरी, जो दिल्ली में टेंपो चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था, सोमवार सुबह ही दिल्ली से घर लौटा था। दोपहर लगभग 2 बजे अरबाज बाइक से ग्राम किशोर नगरा स्थित अपने पिता के खेत पर गया था। पिता नवी शेर उसे खेत पर काम करते छोड़कर घर खाना खाने चले गए। जब वे कुछ देर बाद वापस खेत पर लौटे तो बाइक खड़ी थी, लेकिन अरबाज वहां नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद वह बाइक भूलकर घर चला गया होगा...पढ़ें पूरी खबर
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2- आलू-चावल खाने से मासूम की मौत, अस्पताल में भर्ती पूरा परिवार
आगरा के किरावली कस्बे में फूड पॉइजनिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के पांच सदस्य बीमार पड़ गए। उपचार के दौरान पांच वर्षीय जीशान उर्फ गोलू की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, थाना किरावली के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले हुसैन पुत्र नूरखान, जो मूल रूप से धंतूरी महोआ, राजस्थान के रहने वाले हैं और अपनी ससुराल में किराए पर रहते हैं, अपने परिवार के साथ मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। रविवार रात को परिवार ने पास के मोहल्ले में जागरण देखने के बाद घर में चावल-आलू की सब्जी और चाय का सेवन किया था। सोमवार सुबह जब परिवार के सदस्य नहीं जागे तो पड़ोसियों ने जाकर देखा तो सभी अचेत अवस्था में पाए गए...पढ़ें पूरी खबर
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3- आगरा न्यूज: शाहदरा कट पर मिला अज्ञात युवक का शव, शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस
आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में शाहदरा कट के पास सर्विस रोड पर मंगलवार सुबह तड़के एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है...पढ़ें पूरी खबर
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4- फतेहपुर सीकरी में फ्रांसीसी पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, साथी पर्यटकों ने संभाला
आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्मारकों का अवलोकन कर रहे फ्रांसीसी पर्यटकों के एक समूह में शामिल एक महिला पर्यटक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे, जब पर्यटक दरगाह परिसर का अवलोकन कर रहे थे, तभी 45 वर्षीय लॉरन नामक महिला पर्यटक की हालत बिगड़ गई...पढ़ें पूरी खबर
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5- मथुरा में कक्षा 8 की तनीषा बनीं एक दिन की BSA, अधिकारी की कुर्सी पर बैठ संभाली जिम्मेदारी
मथुरा। मिशन शक्ति के तहत मथुरा में बालिका सशक्तीकरण की एक प्रेरक तस्वीर सामने आई। पूर्व माध्यमिक विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा तनीषा को एक दिन के लिए जनपद का बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बनाया गया। अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर तनीषा ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को करीब से समझा। यह पहल महज प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि बेटियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने का हौसला जगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है...पढ़ें पूरी खबर
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