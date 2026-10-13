बड़ी खबरें: आलू-चावल खाने से मासूम की मौत, पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, एक दिन की बीएसए बनीं 8वीं की छात्रा

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ब्रज क्षेत्र में मंगलवार को ई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें दुखद दुर्घटनाएं, अपराध और प्रेरणादायक पहलें शामिल हैं। कासगंज में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जबकि आगरा के किरावली में फूड पॉइजनिंग से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं, फतेहपुर सीकरी में एक फ्रांसीसी पर्यटक की तबीयत बिगड़ने की घटना भी सामने आई। दूसरी ओर, मथुरा में एक छात्रा का एक दिन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना बालिका सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।