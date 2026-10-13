आगरा ब्रेकिंग: फतेहपुर सीकरी में फ्रांसीसी पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, साथी पर्यटकों ने संभाला

विज्ञापन





घटना की सूचना मिलते ही स्मारक में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी, पुरातत्व कर्मी, सुरक्षा गार्ड और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए। समूह में शामिल एक चिकित्सक ने महिला पर्यटक का इलाज किया। स्थिति में सुधार होने के बाद, महिला पर्यटक को उसके साथी पर्यटकों द्वारा अपनी बस से आगरा ले जाया गया।

विज्ञापन

आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्मारकों का अवलोकन कर रहे फ्रांसीसी पर्यटकों के एक समूह में शामिल एक महिला पर्यटक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे, जब पर्यटक दरगाह परिसर का अवलोकन कर रहे थे, तभी 45 वर्षीय लॉरन नामक महिला पर्यटक की हालत बिगड़ गई।