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आगरा ब्रेकिंग: फतेहपुर सीकरी में फ्रांसीसी पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, साथी पर्यटकों ने संभाला

Tue, 13 Oct 2026 12:56 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 13 Oct 2026 12:56 PM IST
सार

फतेहपुर सीकरी में मंगलवार सुबह दरगाह परिसर का भ्रमण कर रही 45 वर्षीय फ्रांसीसी पर्यटक लॉरन की अचानक तबीयत बिगड़ गई समूह में शामिल एक चिकित्सक ने उनका इलाज किया। हालत में सुधार होने पर साथी पर्यटक उन्हें बस से आगरा ले गए।

 

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French Tourist Falls Ill at Fatehpur Sikri, Receives Treatment from Fellow Traveller
फतेहपुर सीकरी में फ्रांसीसी पर्यटक की तबीयत बिगड़ी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्मारकों का अवलोकन कर रहे फ्रांसीसी पर्यटकों के एक समूह में शामिल एक महिला पर्यटक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे, जब पर्यटक दरगाह परिसर का अवलोकन कर रहे थे, तभी 45 वर्षीय लॉरन नामक महिला पर्यटक की हालत बिगड़ गई।
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घटना की सूचना मिलते ही स्मारक में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी, पुरातत्व कर्मी, सुरक्षा गार्ड और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए। समूह में शामिल एक चिकित्सक ने महिला पर्यटक का इलाज किया। स्थिति में सुधार होने के बाद, महिला पर्यटक को उसके साथी पर्यटकों द्वारा अपनी बस से आगरा ले जाया गया।
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