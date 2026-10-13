ये हैं मौत के गड्ढे: आगरा के बाह का वो मार्ग, जहां से गुजरते हैं 38 गांव के लोग; यहां की हालत देख डर जाएंगे

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बारिश के दौरान नंदगवा, गुमानसिंह पुरा और कुंवरखेड़ा में सड़क कई जगहों पर धंस गई थी, जिससे 3 से 5 फीट गहरे कटान हो गए थे। बारिश थमने के बाद भी विभाग ने इन कटानों को भरने और सड़क की मरम्मत कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गुमानसिंह पुरा के कटान में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन वह भी धंस गई है। स्थानीय निवासी महाराज सिंह ने बताया कि कटान को भरने और सड़क ठीक करने के लिए कोई नहीं आया है, केवल मिट्टी की बोरियां रखी गई हैं।रात के अंधेरे में इन गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। नंदगवा में कटान के गड्ढे में मिट्टी तक नहीं डाली गई है, जिससे पेट्रोल पंप की ओर जाने वाले वाहन अक्सर फंस जाते हैं। कुंवरखेड़ा में 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया था, जिससे आवागमन बाधित हो गया था, जिसे लोक निर्माण विभाग ने मिट्टी डलवाकर भरवाया है। राहगीर नागेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क चलने लायक तो हो गई है, लेकिन पक्की न होने के कारण हादसे का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत और सुरक्षा उपाय करने की मांग की है ताकि कटान पर अंकुश लगाया जा सके।लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता, चंद्रकेश ने बताया कि सड़क का सर्वे कर कटान, सुरक्षा और नाली का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही सड़क को दुरुस्त कराया जाएगा।