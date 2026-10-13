आलू-चावल बन गए जहर!: आगरा में पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती, पांच साल के मासूम की मौत; चार की हालत गंभीर

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जानकारी के अनुसार, थाना किरावली के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले हुसैन पुत्र नूरखान, जो मूल रूप से धंतूरी महोआ, राजस्थान के रहने वाले हैं और अपनी ससुराल में किराए पर रहते हैं, अपने परिवार के साथ मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। रविवार रात को परिवार ने पास के मोहल्ले में जागरण देखने के बाद घर में चावल-आलू की सब्जी और चाय का सेवन किया था। सोमवार सुबह जब परिवार के सदस्य नहीं जागे तो पड़ोसियों ने जाकर देखा तो सभी अचेत अवस्था में पाए गए।परिजनों ने उन्हें बाइक की ट्राली में डालकर सीएचसी किरावली पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एंबुलेंस से आगरा के एसएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान पांच वर्षीय जीशान उर्फ गोलू पुत्र हुसैन ने दम तोड़ दिया।एमओआईसी किरावली, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। मामा नोशाद और गुलाब साय के अनुसार, अन्य चार गंभीर रूप से बीमार सदस्यों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक जीशान के शव को धंतूरी महोआ, राजस्थान ले जाया गया है और फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है।सूचना पर चौकी इंचार्ज किरावली अनुराग ने मौके पर पहुंचकर पड़ोसियों से घटना की जानकारी जुटाई है।