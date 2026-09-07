VIDEO: भांडई-कीठम बाईपास से आगरा में आसान होगा ट्रेनों का सफर, घटेगा रेल मार्ग पर दबाव

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आगरा में ट्रेनों की राह आसान होने वाली है। भांडई-कीठम थर्ड बाईपास लाइन तैयार होने के बाद मौजूदा रेल मार्ग पर ट्रेनों का दबाव कम होगा और यात्री व मालगाड़ियों के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा। इससे ट्रेनों की आवाजाही, क्रॉसिंग और संचालन अधिक सुगम होगा। दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर भी यातायात प्रबंधन बेहतर होने से ट्रेनों के संचालन में सहूलियत मिलेगी। आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के मार्गदर्शन में मथुरा-झांसी तृतीय रेल लाइन परियोजना के तहत 26.5 किलोमीटर लंबी भांडई-कीठम बाईपास लाइन का निर्माण चल रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 5,960.76 करोड़ रुपये है और 82 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो चुका है। अब तक 38.65 लाख घन मीटर मिट्टी का कार्य पूरा किया गया है। 57 में से 53 छोटे पुल बन चुके हैं। 18 बड़े पुलों के सभी निचले ढांचे का काम पूरा है, जबकि 13 के ऊपरी ढांचे तैयार हो चुके हैं। पांच ओडब्ल्यूजी गर्डर की निर्माण प्रक्रिया भी पूरी है। स्थानीय जरूरतों और ग्रामीणों की मांग पर पुलों की संख्या 37 से बढ़ाकर 75 की गई है। नानपुर में नया क्रॉसिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन निर्माण भी जारी है। इसके तैयार होने से मंडल में 101 रेलवे स्टेशन हो जाएंगे। लाइन के लिए 161 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है और 540.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। प्रभावित 5,094 पेड़ों के बदले वन विभाग के सहयोग से 50,940 पौधे लगाए गए हैं, जिनके रखरखाव की भी व्यवस्था है। परियोजना 31 दिसंबर 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य है।

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