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VIDEO: आगरा मेट्रो का बड़ा अपडेट, सदर बाजार तक पहुंची ट्रेन; तीन किलोमीटर की डाउन लाइन पर हुआ सफल ट्रायल

Arun Parashar

Updated Wed, 14 Oct 2026 09:57 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 09:57 PM IST







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आगरा के सदर बाजार स्टेशन तक मंगलवार को आगरा मेट्रो पहुंच गई। दूसरे कॉरिडोर पर डिपो एंट्री लाइन से सदर बाजार तक तीन किलोमीटर लंबी डाउन लाइन पर ट्रायल रन सफल रहा। इससे आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक प्रस्तावित कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ा है। मॉल रोड पर पहली बार मेट्रो गुजरती देखकर लोग उत्साहित नजर आए। ... और पढ़ें

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