मैनपुरी: कपड़ों के शोरूम में लगी भीषण आग, गोदाम भी चपेट में; लपटों में लाखों का सामान स्वाहा

मैनपुरी के क्रिश्चियन तिराहे पर मौजूद लहंगा चुन्नी के दो शोरूम में शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी की भूतल से लेकर प्रथम और द्वितीय तल पर बने गोदाम को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से व्यापारियों का लाखों का सामान जलने की संभावना जताई जा रही है।

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