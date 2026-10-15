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मैनपुरी: कपड़ों के शोरूम में लगी भीषण आग, गोदाम भी चपेट में; लपटों में लाखों का सामान स्वाहा

Thu, 15 Oct 2026 01:23 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मैनपुरी
अमर उजाला नेटवर्क, मैनपुरी Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 15 Oct 2026 01:23 AM IST
सार

आग इतनी भयंकर थी की भूतल से लेकर प्रथम और द्वितीय तल पर बने गोदाम को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया।

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Mainpuri: Massive fire breaks out at clothing showroom; warehouse also engulfed
आग पर काबू पाने की जद्दोजहद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मैनपुरी के क्रिश्चियन तिराहे पर मौजूद लहंगा चुन्नी के  दो शोरूम में शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी की भूतल से लेकर प्रथम और द्वितीय तल पर बने गोदाम को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से व्यापारियों का लाखों का सामान जलने की संभावना जताई जा रही है। 

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जानकारी के अनुसार क्रिश्चियन तिराहे पर मौजूद एक मार्केट की बिल्डिंग में सिक्का कलेक्शन , लहंगा चुन्नी और अन्य कपड़े का शोरूम है। रास्ते से गुजर रहे एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि करीब 11:45 बजे तिराहे पर मौजूद लहंगा चुन्नी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से तेज धमाका हुआ। इसके बाद दुकान के अंदर से आंख की तेज लपटे निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास के शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। 
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फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई है। दुकान का शटर न खुलने की वजह से जेसीबी की मदद से शटर तोड़े जा रहे हैं।

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