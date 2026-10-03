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VIDEO: आगरा में एमएलसी चुनाव के नामांकन के दाैरान थमी ट्रैफिक की रफ्तार, माल रोड पर लगी वाहनों की कतार

Arun Parashar

Updated Sat, 03 Oct 2026 06:59 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 06:59 PM IST







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आगरा में मंडलायुक्त कार्यालय पर एमएलसी चुनाव के नामांकन के दाैरान माल रोड की एक लेन को बंद कर दिया गया। इस कारण सैय्यद चौराहा पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। ... और पढ़ें

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