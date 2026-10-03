बड़ी खबरें: होटल की दीवार गिरी, एक की माैत और दो मजदूर मलबे में दबे; आगरा से आकाश बने सपा के एमएलसी प्रत्याशी

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समाजवादी पार्टी ने चाैंकाते हुए आगरा शिक्षक खंड से मौजूदा एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उनके नाम की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। मथुरा में विंगस्टन होटल की दीवार गिरने से तीन मजदूर मलबे में दब गए। एक मजदूर का शव पुलिस ने बरामद किया है। दो मजदूरों की तलाश में राहत बचाव कार्य जारी है। आगरा के एसएन मेडिकल काॅलेज में चार घंटे तक इलाज के लिए गर्भवती तड़पती रही। परिजन ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, पुलिस बुलाई, तब जाकर महिला को भर्ती किया गया, लेकिन उसकी माैत हो गई। महाराष्ट्र और कासगंज के दो युवक संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए घर से निकले, इसके बाद दोनों लापता हो गए। दोनों के परिजन उन्हें वृंदावन में तलाश रहे हैं। आगरा में हाईवे पर इंडियन ऑयल डिपो का टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उससे तेल फैलने लगा, जिसे भरने के लिए लोग ड्रम और बाल्टियां लेकर पहुंच गए।