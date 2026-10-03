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घर में मिली महिला की लाश: गले में था फंदा और शरीर पर निशान, गायब मिले कुंडल और पाजेब; जांच में जुटी पुलिस

Sat, 03 Oct 2026 04:54 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 03 Oct 2026 04:54 PM IST
सार

यूपी के आगरा जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर में एक दिव्यांग महिला का शव मिला। गले में फंदा लगा था। शरीर पर निशान थे। कानों के कुंडल और पाजेब गायब थी। पुलिस जांच में जुटी है। 

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handicapped woman murdered in agra
Crime Demo - फोटो : Crime Demo

विस्तार
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आगरा के फतेहपुर सीकरी में शुक्रवार रात ग्राम पतसाल में घर में अकेली दिव्यांग महिला के गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गई। महिला के कानों में कुंडल और पैरों में पाजेब भी नहीं मिली। 
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बता दें ग्राम पतसाल में 51 वर्षीय दिव्यांग महिला मुन्नी देवी अपने पति मंगल की पांच वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने के बाद में अकेली ही रहती थी। कभी-कभी वह अपने मायके भरतपुर चली जातीं थीं। विगत एक सप्ताह पूर्व मायके से अपने ससुराल में आईं थीं। शुक्रवार रात्रि वह अपने घर में अकेली थीं। प्रतिदिन की तरह शनिवार को सुबह जब वह पड़ोस में दूध लेने नहीं आई तो पड़ोसी दूध देने घर में गए। वहां देखा तो मुन्नी देवी कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थीं।
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उनके गले में अंगोछा से फंदा लगा था और शरीर पर निशान थे। उनके कानों में सोने के कुंडल एवं पैरों में पाजेब भी नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं थी। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजन और ग्रामीण मुन्नी देवी की हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि दिव्यांग महिला मुन्नी देवी को आंखों से दिखाई नहीं देता था, मगर वह आवाज से ही सबको पहचान लेती थीं और अपने घर का सारा काम स्वयं करती थीं।
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