VIDEO: ताजमहल आने वाले पर्यटकों को लपके बना रहे शिकार, 15 दिन में 50 गिरफ्तार

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ताजमहल का दीदार करने आने वाले पर्यटकों को लपके रोजाना अपना शिकार बना रहे हैं। पुलिस के पास शिकायत पहुंचने के बाद अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिन में 50 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने जानकारी दी। बताया कि पर्यटकों को कभी होटल दिलाने तो कभी स्मारक घूमाने के बहाने ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तारी किया जा रहा है। पर्यटकों से अपील है कि वह इस तरह से किसी के झांसे में नहीं आयें। अगर कोई व्यक्ति अधिक कीमत लेता है तो उसकी शिकायत पुलिस से करें।

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