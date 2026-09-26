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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Tight Security Arrangements for Navratri Janakpuri and Ram Barat

VIDEO: नवरात्रि, जनकपुरी और राम बारात पर रहेगी चाक-चौबंद सुरक्षा

Sat, 26 Sep 2026 11:15 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:15 PM IST
Tight Security Arrangements for Navratri Janakpuri and Ram Barat
आगामी शारदीय नवरात्र और राम बरात जैसे पर्व और त्योहारों को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने शुक्रवार को कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन की समीक्षा की। पुलिस आयुक्त ने अपर पुलिस आयुक्त, सभी डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी के साथ पाक्षिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की। इसमें अधिकारियों को क्षेत्रों में भ्रमण कर निगरानी के निर्देश दिए। आयोजकों और स्थानीय नागरिकों से समन्वय बनाने को कहा। किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मिश्रित आबादी और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से डिजिटल निगरानी होगी। पूर्व में जेल जा चुके अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों पर भी नजर रखी जाएगी। चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, बलवा, हत्या, छेड़खानी और दुष्कर्म जैसे अपराधों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महिला सुरक्षा के लिए महिला थाना और हेल्पलाइन 1090, 181, 112 को प्रभावी बनाने को कहा गया है। स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास एंटी रोमियो टीमों को सक्रिय रखा जाएगा। साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। यातायात में ओवरस्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी, साथ ही सड़क हादसों में कमी के लिए जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (जेडएफडी) अभियान प्रभावी बनाया जाएगा।
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