VIDEO: मॉकड्रिल में ताजमहल के पास यमुना किनारे दबोचे गए आतंकी

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आगरा में ताजमहल की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को मॉकड्रिल की गई, जिसमें यमुना किनारे सीआईएसएफ, पुलिस, पीएसी, एएसआई, डॉग स्क्वॉड, बम डिस्पोजल यूनिट और मेडिकल टीम ने हिस्सा लिया। मॉकड्रिल में यमुना किनारे से दो सशस्त्र आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें एक कर्मचारी को घायल दिखाया गया। क्यूआरटी के एक्शन के बाद दोनों को दबोच लिया गया।

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