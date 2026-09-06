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VIDEO: ताजनगरी की पहल ने टेबिल टेनिस प्रतियोगिता में लहराया परचम
आगरा के एकलव्य इंडोर स्टेडियम में चल रहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा बंसल मेमोरियल तृतीय यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में आगरा की प्रतिभाओं ने अपनी छाप छोड़ी। जूनियर गर्ल्स अंडर-17 वर्ग में आगरा की पहल गुप्ता ने शानदार खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने लखनऊ की स्वस्ति चंद्रा को 6-11, 11-8, 11-9, 11-7 से पराजित किया। पहल ने सेमीफाइनल में अपनी ही शहर की अंकिशा मिश्रा को 11-2, 11-6, 11-5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं, अंकिशा मिश्रा ने भी सेमीफाइनल तक पहुंचकर आगरा के मजबूत प्रदर्शन को साबित किया। पुरुष वर्ग में आगरा के श्री सरस्वत और मौलिक चतुर्वेदी ने भी दमदार प्रदर्शन किया। प्री-क्वार्टर फाइनल में श्री सरस्वत ने कड़े मुकाबले में आगरा के ही खिलाड़ी को नहीं, बल्कि गाजियाबाद के वंश सुंद्रीयाल से मुकाबला किया, जिसमें उन्हें 8-11, 11-8, 7-11, 11-9, 11-8 से हार मिली। मौलिक चतुर्वेदी को प्री-क्वार्टर फाइनल में लखनऊ के दिव्यांश श्रीवास्तव ने 11-4, 11-6, 14-12 से पराजित किया।
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