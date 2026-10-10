{"_id":"6aca75e39972fda2df083a30","slug":"video-stone-pelting-between-two-communities-over-urination-dispute-four-injured-including-woman-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: लघुशंका का विरोध करने पर दो समुदायों में पथराव, महिला समेत चार घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के शमसाबाद के मोहल्ला गोपालपुर में बृहस्पतिवार देर रात्रि घर के बाहर लघुशंका करने का विरोध करने पर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुई गाली-गलौज के बाद अचानक पथराव शुरू हो गया। इस हमले में एक महिला सहित कुल 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल कराया है। घटना के समय पीड़ित बंटी अपने मकान के बाहर खड़ा था, तभी दूसरे समुदाय का तन्नू वहां आकर लघुशंका करने लगा। बंटी के रोकने पर तन्नू ने फोन करके शकील, बोना, रईस और 2 अन्य साथियों को बुला लिया। इन लोगों ने आते ही बंटी के मकान पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे मोहल्ले में भगदड़ मच गई। पथराव के कारण पीड़ित पक्ष के विनोद, राहुल, मलोदा देवी और दूसरे पक्ष के शकील को चोटें आई हैं। एसीपी शमशाबाद राजीव रंजन ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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