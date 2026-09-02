VIDEO: बच्चों के विवाद में चले लाठी-डंडे, सात घायल

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आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र के मंगलवार शाम को नौनी गांव में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हो गए। घायल थाना जगनेर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संघर्ष में एक पक्ष करुआ की तरफ के चार लोग घायल हैं। वहीं, दूसरे बनवारी पक्ष की तरफ से तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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