मासूम ने दी मां-बाप को मुखाग्नि: बीएसएफ जवान ने पत्नी की हत्या कर फंदे से लटककर दी थी जान, गांव में पसरा मातम

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इस दुखद और मार्मिक क्षण में तब पूरा गांव रो उठा जब दंपती के सात साल के मासूम बेटे जयादित्य बघेल ने अपने कांपते हाथों से माता-पिता को मुखाग्नि दी। जिस उम्र में बच्चे को माता-पिता की छांव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस मासूम ने अपने हाथों से उन्हें अंतिम विदाई दी। पास ही खड़ी 12 वर्षीय बेटी अनुष्का और परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। पिता रामबाबू और मां त्रिवेदी देवी अपने बेटे और बहू के शव को देखकर बार-बार बेसुध हो रहे थे।वर्ष 2012 में बीएसएफ की 65वीं बटालियन में भर्ती हुए दिनेश कुमार बघेल पांच भाइयों में सबसे बड़े थे और अपने परिवार की हर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके दो भाई यूपी पुलिस और पीएसी में देश सेवा कर रहे हैं। छह माह पहले ही दिनेश अपनी पत्नी पिंकी (32), 12 वर्षीय पुत्री अनुष्का और 7 वर्षीय पुत्र जयादित्य को पंजाब के फाजिल्का स्थित सरकारी आवास में ले गए थे। 9 सितंबर की रात करीब 12 बजे ड्यूटी खत्म कर आवास (क्वार्टर) पर पहुंचे दिनेश ने पहले पत्नी पिंकी की गला रेतकर हत्या की और उसके बाद खुद फंदा लगा लिया। इस वीभत्स घटना का खुलासा अगली सुबह 12 साल की मासूम बेटी अनुष्का की चीख-पुकार से हुआ था।सांती गांव के लोगों का कहना है कि शांत स्वभाव के दिनेश और उनकी पत्नी के बीच कभी किसी विवाद की बात सामने नहीं आई थी। इसलिए अचानक उठाए गए कदम पर हर कोई हैरान है। अंतिम संस्कार के दौरान उमड़ी भारी भीड़ और संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में तीन थानों की पुलिस तैनात रही। सीओ शिकोहाबाद जयबिंद कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी शिकोहाबाद अनुज कुमार राणा, मक्खनपुर एसओ चमन कुमार शर्मा, खैरगढ़ एसओ प्रवीण कुमार मिश्रा और सर्विलांस प्रभारी प्रेमशंकर पांडेय भारी फोर्स के साथ सुरक्षा और शांति व्यवस्था की कमान संभाले रहे।