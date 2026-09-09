VIDEO: ननद-भाभी पर बाइक चढ़ाने का प्रयास, घर पर पथराव

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अछनेरा। थाना क्षेत्र के मोहल्ला पश्चिमी रठिया में पैतृक जमीन के विवाद में सोमवार रात कुत्ते को टोस्ट खिला रही ननद-भाभी के साथ अभद्रता, मारपीट और उनके घर पर पथराव करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना रात करीब 10 बजे की है। मोहल्ला पश्चिमी रठिया निवासी अर्चना पत्नी गोविंद की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, सोमवार रात वह अपनी ननद संगीता के साथ घर के बाहर कुत्तों को टोस्ट खिला रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान पैतृक जमीन के विवाद में शिवशंकर पुत्र ताराचंद, धीरज शराब के नशे में उन पर बाइक चढ़ाने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता की। फोन कर अपने परिजन मौके पर बुला लिया। करीब आधा दर्जन लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और उनके साथ मारपीट कर दी। उनके घर पर पथराव भी किया। हमले में अर्चना के सिर में चोट आई है। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया घायल अर्चना का मेडिकल कराकर आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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