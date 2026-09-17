फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Gang stealing wires from high-tension lines busted in Agra three arrested

कबाड़ी गैंग ने हाईटेंशन लाइन से चोरी किया तार: 300 कैमरों की फुटेज खंगाल पुलिस ने किया खुलासा, तीन गिरफ्तार

Thu, 17 Sep 2026 07:55 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 17 Sep 2026 07:55 PM IST
सार

हाईटेंशन लाइन से तार चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे तार चोरी का बंडल और नकदी आदि बरामद की है।

विज्ञापन
Gang stealing wires from high-tension lines busted in Agra three arrested
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव गांव समाधि के पास सात सितंबर को निर्माणाधीन घिरोर-दौसा हाईटेंशन लाइन का करीब 1700 मीटर एलिम्युनियम तार चोरी की वारदात का बृहस्पतिवार को खेरागढ़ पुलिस, सर्विलांस, एसओजी की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया। पुलिस टीम ने भिलावली मोड़ के पास बुरहरा जाने वाली सड़क से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से महिंद्रा मैक्स पिकअप, चोरी के तार का एक बंडल, 2.80 लाख रुपये, तमंचा-कारतूस और तार काटने के औजार बरामद किए हैं।
विज्ञापन


डीसीपी पश्चिमी आदित्य कुमार सिंह ने बताया घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र के अलावा आगरा से राजस्थान के अलवर और कोटपुतली क्षेत्र तक करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गईं। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर हुकुम चंद्र उर्फ गोलू, संदीप, सचिन निवासीगण नागाजी वार्ड 44 कोटपुतली, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में शामिल कंपनी के पूर्व कर्मचारी नवेद, जाकिर, निसामुद्दीन की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी अभियुक्तों ने मिलकर करीब 2760 किग्रा तार चोरी किया था।
विज्ञापन


अभियुक्त हुकुम सिंह ने पूछताछ में बताया कि उसकी कोटपुतली में बालाजी एंटरप्राइजेज के नाम से फर्म है। वह कबाड़ा की खरीद फरोख्त का काम करता है। सचिन और संदीप उसके लिए कबाड़े का काम करते हैं। वह फेरी लगाकर कबाड़ा खरीद कर उसके यहां माल लाकर देते हैं। बताया कि वह लोगों को धमकाने के लिए तमंचा रखता था। चोरी किए गए तार को अपने यहां गलाकर करीब 8 लाख में बेच दिया। उसमें से दो लाख उसके, दो लाख रुपये नवेद, एक एक लाख सचिन, संदीप, जाकिर तथा निसामुद्दीन के हिस्से में आए थे। वहीं बरामद गाड़ी में एक तार का बंडल बचा कर रखा था, ताकि रास्ते में किसी के पूछताछ करने पर स्वयं को बिजली कर्मचारी बताकर बच सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed