VIDEO: पिटाई कर ननद को घर से निकाला

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आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में मारपीट के बाद भाभी ने ननद को घर से निकाल दिया। मारुति एस्टेट फेज-3 निवासी प्रियंका ने बताया कि उनकी भाभी प्रीती ने 27 सितंबर को उससे गाली-गलौज की। विरोध करने पर पिटाई कर घर से निकाल दिया। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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