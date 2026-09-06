VIDEO: नंदोत्सव का छाया उल्लास, कृष्ण भक्ति में डूब श्रद्धालु

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आगरा नरेश श्याम भक्त सेवा समिति एवं आगरा नरेश पोशाक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में बायपास रोड स्थित उत्सव मैरिज होम में नंदोत्सव भक्ति, संस्कृति और उल्लास के रंगों से सराबोर रहा। श्याम बाबा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।

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