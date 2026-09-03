{"_id":"6a99870f78ab9222570001fa","slug":"video-samples-for-15-food-items-including-buckwheat-flour-and-sago-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कुट्टू का आटा-साबूदाना समेत 15 खाद्य पदार्थों के लिए नमूने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में खाद्य विभाग ने जन्माष्टमी को देखते हुए छह टीमें बनाई हैं। ये कुट्टू, साबूदाना समेत व्रत में उपयोग होने वाली सामग्री के प्राथमिकता पर नमूने लेकर जांच कराएंगे। पहले दिन 15 नमूने लेकर लैब भेजे हैं। इस दौरान व्यापारियों को भी जागरूक करते हुए घटिया सामग्री न बेचने की हिदायत दी गई है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि रिलायंस रिटेल कॉसमॉस मॉल से साबूदाना, 100 फुटा रोड स्थित वैन सप्लायर्स वालमार्ट होलसेल से पनीर, इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वालमार्ट होलसेल से साबूदाना के दो, सेंधा नमक, किशमिश के दो, कोकोनट पाउडर, मखाना, मुनक्का और मूंगफली दाना का एक-एक नमूना लिया है। अमित ट्रेडिंग कंपनी जगनेर से साबूदाना, वैष्णो ट्रेडर्स से सेंधा नमक, अवधपुरी चौराहा अशोक कुमार के प्रतिष्ठान से चीनी, साबूदाना का नमूना जांच के लिए लैब भेजा है।

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