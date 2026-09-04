यूपी: युवक को प्रेम जाल में फंसाया, लिंग परिवर्तन कराया; चार लाख और बुलेट लेकर भागा शादीशुदा प्रेमी

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पीड़ित के मुताबिक ऑपरेशन के बाद उसे शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आरोपी पर चार लाख रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल लेकर भागने का भी आरोप है। रुपये और बाइक वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने तथा आरोपी की पत्नी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विज्ञापन विज्ञापन





पीड़ित के मुताबिक ऑपरेशन के बाद उसे शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आरोपी पर चार लाख रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल लेकर भागने का भी आरोप है। रुपये और बाइक वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने तथा आरोपी की पत्नी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आगरा के सिकंदरा थाने में एक युवक ने शादीशुदा प्रेमी युवक और उसकी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। लिंग परिवर्तन कराने का दबाव बनाया।