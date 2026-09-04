जन्माष्टमी पर बदला माैसम: आगरा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जलभराव; धुल गईं कान्हा के जन्म की तैयारियां

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जन्माष्टमी पर मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर सजावट और लाइटिंग की गई थी। बारिश के चलते आयोजन भी प्रभावित हुए। निचले इलाकों और प्रमुख मार्गों पर जलभराव होने से यातायात भी प्रभावित हुआ। विज्ञापन



तेज बारिश के साथ कई स्थानों पर बिजली की चमक और बादलों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। मौसम बदलने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। हालांकि, अचानक हुई तेज बारिश ने नगर निगम के जलनिकासी इंतजामों की भी पोल खोल दी। कई सड़कों पर पानी जमा होने से वाहन रेंगते नजर आए। जन्माष्टमी पर मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर सजावट और लाइटिंग की गई थी। बारिश के चलते आयोजन भी प्रभावित हुए। निचले इलाकों और प्रमुख मार्गों पर जलभराव होने से यातायात भी प्रभावित हुआ।तेज बारिश के साथ कई स्थानों पर बिजली की चमक और बादलों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। मौसम बदलने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। हालांकि, अचानक हुई तेज बारिश ने नगर निगम के जलनिकासी इंतजामों की भी पोल खोल दी। कई सड़कों पर पानी जमा होने से वाहन रेंगते नजर आए।

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आगरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर शुक्रवार को मौसम अचानक से बदल गया। शाम होते-होते आसमान में बादल घिर आए और गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बारिश ने मूसलाधार रूप ले लिया। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।