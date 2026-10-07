VIDEO: राम बरात के डायवर्जन से एमजी रोड पर जाम, रेंगे वाहन

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आगरा में राम बरात के लिए पुराने शहर में डायवर्जन से लोगों की परेशानी बढ़ गई। एमजी रोड पर वाहनों का दबाव रहा। दोपहर दो बजे के बाद जाम लगने लगा। शाम तक रावली से भगवान टाॅकीज तक वाहनों की लाइन लग गई। हाईवे पर आईएसबीटी से सिकंदरा की तरफ वाहनों की लेन में भी लोग परेशान हुए।

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