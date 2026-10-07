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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Ram Barat Diversion Causes Traffic Jam on MG Road

VIDEO: राम बरात के डायवर्जन से एमजी रोड पर जाम, रेंगे वाहन

Wed, 07 Oct 2026 11:18 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:18 PM IST
Ram Barat Diversion Causes Traffic Jam on MG Road
आगरा में राम बरात के लिए पुराने शहर में डायवर्जन से लोगों की परेशानी बढ़ गई। एमजी रोड पर वाहनों का दबाव रहा। दोपहर दो बजे के बाद जाम लगने लगा। शाम तक रावली से भगवान टाॅकीज तक वाहनों की लाइन लग गई। हाईवे पर आईएसबीटी से सिकंदरा की तरफ वाहनों की लेन में भी लोग परेशान हुए।
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