VIDEO: रक्षाबंधन पर मुसीबत का सफर...ट्रेन-बसों में सीट के लिए जंग, गेट पर लटककर पहुंचे यात्री; बेबस दिखी बहनें

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आगरा में रक्षाबंधन पर भाई-बहनों को गंतव्य तक पहुंचाने के रेलवे और परिवहन निगम के दावे यात्रियों की तरह ही लटके नजर आए। सुपरफास्ट, एक्सप्रेस ट्रेनों में छोड़िए, पैसेंजर, ईएमयू और मेमू ट्रेनों में भी सफर आसान नहीं रहा। यात्रियों ने ट्रेन व बसों के गेटों पर लटक कर सफर किया। महिलाओं को सीटें नहीं मिलीं। बहनों को बसों की कमी के कारण घंटों इंतजार के बाद भी सीट मिलना तो दूर सवार होने तक के लिए जंग लड़नी पड़ी। धक्का-मुक्की के बीच बच्चों का बुरा हाल हो गया।

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