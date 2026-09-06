{"_id":"6a9d4d2d853f1a432a058a27","slug":"video-rain-continuing-in-agra-since-sunday-morning-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में माैसम हुआ सुहाना: सुबह से रुक-रुककर जारी रिमझिम बारिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में रविवार को सुबह से ही माैसम सुहाना हो गया। लोग नींद से जागे तो आसमान से रिमझिम बारिश होती मिली। इसके बाद भी रुक-रुक कर रिमझिम बारिश जारी रही। इससे माैसम में ठंडक का अहसास हुआ। वहीं, कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं शनिवार को बादल छाए रहने के साथ ही बूंदाबांदी भी होती रही। इससे पारा कम हुआ। मौसम विभाग ने आठ सितंबर तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के संभावना व्यक्त की है। शुक्रवार को कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी से न्यूनतम पारा 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को भी बौछार पड़ने की संभावना है।

... और पढ़ें