VIDEO: राधा मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड खंगाले, खरीद-बिक्री पर लगाई रोक

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आगरा। नकली एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) मामले में औषधि विभाग ने लोहामंडी स्थित राधा मेडिकल स्टोर की जांच की। यहां रिकॉर्ड खंगालने के बाद स्टॉक नहीं मिला। बिल में गड़बड़ी की पाए जाने पर स्टोर से दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। जांच के लिए दो नमूने भी लिए हैं।

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