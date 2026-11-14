{"_id":"6af84b9e8a2f2106fa0345d4","slug":"video-police-commissioner-and-district-magistrate-conducted-inspection-along-with-cisf-regarding-security-of-taj-mahal-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ताजमहल की सुरक्षा पर मंथन, पुलिस कमिश्नर और डीएम ने सीआईएसएफ के साथ किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: ताजमहल की सुरक्षा पर मंथन, पुलिस कमिश्नर और डीएम ने सीआईएसएफ के साथ किया निरीक्षण
विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से शनिवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शीर्ष अधिकारियों ने ताज परिसर, प्रवेश द्वारों और यमुना किनारे के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। पुलिस प्रशासन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा मानकों, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और भीड़ नियंत्रण के इंतजामों को परखा। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार और जिलाधिकारी मनीष बंसल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।