50 रुपये में शादी: 14 साल का साथ, तीन बच्चे...फिर पति ने कर दिया कुछ ऐसा, जिसकी किसी को नहीं थी उम्मीद
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 14 Nov 2026 01:25 PM IST
सार
आगरा में एक महिला ने आरोप लगाया है कि युवक ने 2013 में 50 रुपये के स्टांप पर विवाह का अनुबंध कर उसके साथ संबंध बनाए और दोनों के तीन बच्चे हुए।
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विस्तार
आगरा में महिला और तीन बच्चों को छोड़कर लद्दाख भागे युवक के खिलाफ विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) विकास गोयल ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश पर जगदीशपुरा थानेदार को युवक और उसके परिजन के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश दिए गए हैं।
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पीड़िता ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसकी पहचान शमसाबाद के ग्राम ऊंचा निवासी रवि सक्सेना से हुई थी। आरोप है कि 20 नवंबर 2013 को रवि उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। शादी की मान्यता से बचने के लिए उसने 50 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी से विवाह का अनुबंध तैयार कराया। बाद में हिंदू रीति-रिवाज से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस रिश्ते से दोनों के तीन बच्चे भी हैं।
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महिला का आरोप है कि रवि के अलावा उसके पिता कमल, मां चंदा, जेठानी भूरी और ननद पिंकी ने उसे जातिसूचक अपशब्द कहे। इसके बाद रवि उन्हें छोड़कर लद्दाख भाग गया। परिजन ने प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। इससे वह बच्चों के साथ दर-दर भटकने के लिए मजबूर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने सुनवाई के बाद संबंधित थाने को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।