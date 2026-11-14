{"_id":"6af814048df728c7b40d0fe9","slug":"man-accused-of-abandoning-wife-and-three-children-in-agra-court-orders-fir-2026-11-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"50 रुपये में शादी: 14 साल का साथ, तीन बच्चे...फिर पति ने कर दिया कुछ ऐसा, जिसकी किसी को नहीं थी उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



आगरा में महिला और तीन बच्चों को छोड़कर लद्दाख भागे युवक के खिलाफ विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) विकास गोयल ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश पर जगदीशपुरा थानेदार को युवक और उसके परिजन के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश दिए गए हैं।

Trending Videos

पीड़िता ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसकी पहचान शमसाबाद के ग्राम ऊंचा निवासी रवि सक्सेना से हुई थी। आरोप है कि 20 नवंबर 2013 को रवि उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। शादी की मान्यता से बचने के लिए उसने 50 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी से विवाह का अनुबंध तैयार कराया। बाद में हिंदू रीति-रिवाज से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस रिश्ते से दोनों के तीन बच्चे भी हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन